بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الوكالة الفرنسية تدعم مشاريع المياه في الأردن بـ 175 مليون يورو

7 ثواني ago
الوكالة الفرنسية تدعم مشاريع المياه في الأردن بـ 175 مليون يورو

وطنا اليوم:بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال لقائه اليوم الخميس وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)برئاسة السيد ايف جي كيرو المدير الإقليمي للشرق الأوسط بحضور امين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة ومدير إدارة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة سبل وآليات الإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في قطاع المياه تحقيقا لاستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 .
واستعرض الوزير جهود قطاع المياه في الإسراع بتنفيذ المشروعات التي من شانها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة مشروع الناقل الوطني مشروع محطة صرف صحي البلقاء بقيمة 75 مليون يورو ومشروع محطة وشبكات صرف صحي مأدبا بقيمة 100 مليون يورو ومشروع صرف صحي السخنة ومشروع صرف صحي قصبة معان ومشروع تحسين وإعادة تأهيل ابار مشتل فيصل جرش لتحسين التزويد المائي في محافظة جرش وجرى نقاش موسع حول آخر المستجدات على هذه المشاريع ، متطلعا الى المزيد من التعاون المشترك البناء .
من جهتهم، قدم وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ملخصاً عن مساهمات الوكالة في تمويل هذه المشاريع ومسار العمل معبرين عن ارتياحهم للتعاون البناء والمثمر بين طاقم قطاع المياه والوكالة مؤكدين على استعداد الوكالة الفرنسية للتعاون والتنسيق مع قطاع المياه في كافة القضايا التي من شانها تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:05

الكلاب الضالة في شوارع المملكة تهديد يومي وحلول غائبة

11:55

كشف هوية موظفي سفارة الاحتلال اللذين قُتلا في هجوم واشنطن

11:26

أبراج السادس تتألق في عيد الاستقلال التاسع والسبعين بعرض مبهر للألعاب النارية

11:07

مستوطنون يقتحمون مقام يوسف ويحاولون حرق مسجد في نابلس

11:02

فعلتها لغزة .. صرخة رودريغيز تهز منصات التواصل بعد عملية واشنطن

10:54

حادث خطير خلال تدشين سفينة حربية بكوريا الشمالية وكيم غاضب

10:49

وفيات الخميس 22-5-2025

10:40

صرخة مدوية في وجه التيه العربي

10:29

أمنية تغيّر اسم شبكتها إلى “Love JO” احتفالاً بعيد الاستقلال

10:23

البيان الختامي لمؤتمر المدخل التربوي للنهوض الحضاري: العلامة ماجد الكيلاني نموذجًا

10:13

صلاح يهنئ توتنهام.. ويثير جدلا بـ رسالة غامضة

10:09

العناني لقناة عبرية : قلوبنا مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين

وفيات
وفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025