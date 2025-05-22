بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

اللجنة التنفيذية للشباب في حزب نماء تطلق مبادرة لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل القرار الأممي 2250

14 ثانية ago
اللجنة التنفيذية للشباب في حزب نماء تطلق مبادرة لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل القرار الأممي 2250

وطنا اليوم:أعرب قطاع الشباب لحزب نماء عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء اقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن
ويأتي هذا في الإطار الوطني لتعزيز مشاركة الشباب في مسارات السلام والتنمية المستدامة ، باعتباره خطوة مهمة لترسيخ الدور الحقيقي للشباب في رسم مستقبل البلاد.

و نأكد أن السياسات العامة التي تضع الشباب في قلب عمليات التنمية والحوكمة تُعدّ ضرورة وطنية لمواجهة التحديات المركبة التي يعيشها الشباب الأردني، وفي مقدمتها التهميش، والبطالة، وتراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية.

وأشار مساعد الأمين العام للشباب السيد سند مجلي إلى أن نماء لطالما دعا إلى الانتقال من التعامل مع الشباب كفئة بحاجة إلى الرعاية، إلى الاعتراف بهم كقوة فاعلة تمتلك القدرة على الإسهام في الحلول، وصناعة القرار، وبناء السلم الأهلي. وأضاف أن هذا التوجّه يتطلب إعادة النظر في الخطط التقليدية، وتطوير أطر تشاركية تضمن إيصال صوت الشباب من مختلف المناطق والشرائح واكد ان هذه الوثيقة مهمة للغاية بالنسبة لبناة السلام لأنها تجلب الاعتراف والشرعية لجهود الشباب في بناء السلام ودعى الى تفعيل قرار 2419 والقرارات اللاحقة له .

كما أعلنت اللجنة التنفيذية للشباب في حزب نماء عن إطلاق مبادرة وطنية شبابية تهدف إلى دعم تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن للأعوام 2025–2027، وذلك إيمانًا منها بأهمية هذا الإطار الدولي في تعزيز دور الشباب الأردني كشركاء في بناء مجتمع أكثر سلمًا وعدالة.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام الشباب في الحزب بترسيخ الأولويات الاستراتيجية للخطة الوطنية الصادرة عن وزارة الشباب.

وفي هذا السياق، تدعو اللجنة التنفيذية للشباب في حزب نماء جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الشبابية إلى التفاعل مع مضمون هذه الخطة والعمل المشترك لترجمتها إلى برامج ملموسة تخدم واقع الشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.

وتؤكد سعيها المستمر نحو بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات الرسمية والسلطة التشريعية، لضمان إشراك الشباب في وضع السياسات وتنفيذها، وتمكينهم من لعب أدوار قيادية في قضايا السلم المجتمعي، والوقاية من العنف، وصياغة المستقبل.

إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية تؤمن بأن الشباب ليسوا فقط متلقين للسياسات، بل شركاء حقيقيون في صياغتها، وأن تفعيل القرار 2250 هو خطوة على طريق طويل من الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي نطمح إليه جميعًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:21

عاطف الطراونة الإنسان ورجل الدولة

09:19

العراق حصن العروبة

09:12

مقتل موظفين اثنين في سفارة إسرائيل لدى واشنطن

06:18

مؤسسة فلسطين الدولية تُتوج نخبة المبدعين العرب في حفل جوائز فلسطين الثقافية الثاني عشر

06:12

اجتماع مرتقب لمالكي المواقع الالكترونية لتدارس علاقاتهم مع نقابة الصحفيين

03:26

رولان تتغنى بمواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

02:26

حملة “عربات جدعون”.. إسرائيل تحدد هدفها في غزة

00:48

الأمن العام يباشر التحقيق في حادثة إطلاق نار أودت بحياة شخص وأصابت زوجته في مادبا

22:05

إصابة 11 شخص اثر حادث سير بين قلاب وباص في العاصمة عمان

21:22

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الخريشا والمجالي

21:02

جلجامش الأردني .. الإستقلال الذي يُمارس ويُحتفل به

20:53

ترمب: سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي البيض في جنوب إفريقيا

وفيات
وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى