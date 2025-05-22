رولان تتغنى بمواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وطنا اليوم _بوجود أبو سلمان أغنية حب ووفاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

انطلاقاً من مواقف الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده محمد بن سلمان ، برفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا، استقبل السوريون القرار بفرح عارم وبرسائل شكر وامتنان للملكة العربية السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان ، ليتوج افراحهم بهذا العمل الغنائي تقديرًا للجهود التي بذلت ، تحت عنوان ” بوجود أبو سلمان ”

بوجود أبو سلمان ” غناء الفنانة رولان ، ومن كلمات نهار ، ومن الحان صارم ، ميكس وماستر جاسم محمد ، فيما قام بتوزيع العمل موسيقيا سيروس ، وتم تسجيل العمل في استوديو الحلبي دبي ، إشراف عام عماد محمد .

والشاعر نهار سبق له التعاون مع الكثير من عمالقة الفن ، اذ كتب اغنية “ولد سلمان” والذي غناها الفنان ماجد المهندس لـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في عيد ميلاده .

بوجود أبو سلمان تم اطلاقها على القناة العالمية اليوتيوب وعلى كافة المتاجر الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الفضائية والإذاعية العربية والخليجية .

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