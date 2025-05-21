الأمن العام يباشر التحقيق في حادثة إطلاق نار أودت بحياة شخص وأصابت زوجته في مادبا

وطنا اليوم_

باشرت مديرية الأمن العام التحقيق في حادثة إطلاق نار وقعت مساء اليوم في محافظة مادبا، وأسفرت عن وفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بعيارات نارية، فيما أُصيبت زوجته بعيار ناري في القدم، ووصفت حالتها الصحية بالمتوسطة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه تم التحرك الفوري إلى موقع الحادثة من قبل فرق البحث الجنائي والمختبر الجنائي، حيث جرى تطويق المكان وفتح تحقيق موسع للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد ظروفها والأسباب التي أدت إليها.

وأضاف أنه يتم حالياً جمع الأدلة والمعلومات اللازمة، واستدعاء عدد من الأشخاص الذين قد يكون لديهم علاقة بالحادثة أو شهود عيان، مشدداً على أن التحقيقات مستمرة وأن أي تطورات ستُعلن حال توفرها.

ودعت مديرية الأمن العام الجميع إلى عدم تداول الشائعات وانتظار المعلومات الرسمية الصادرة عنها.