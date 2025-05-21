مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الخريشا والمجالي

وطنا اليوم _عمان- 22 أيار 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الخريشا/ بني صخر، وإلى عشيرة المجالي.

ففي لواء الموقر بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة بدره عبدالرزاق الطحان، زوجة الشيخ شايش نايف حديثة الخريشا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الخريشا وعموم عشائر بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق بلواء الجامعة الأردنية، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد المتقاعد، القاضي العسكري السابق، المحامي صفوان سلطان المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.