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هيئة الاعتماد تعقد ندوة حوارية حول دورها في تطوير التعليم العالي

15 ثانية ago
هيئة الاعتماد تعقد ندوة حوارية حول دورها في تطوير التعليم العالي

وطنا اليوم:خلال حوارية عقدتها هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جامعة البترا، بعنوان “دور الهيئة في تطوير التعليم العالي في الأردن” ضمت خبراء في التعليم العالي والجودة والاعتماد أكد المشاركون على الدور المركزي للهيئة مشيدين بالمستوى المهني الذي وصلت اليه عبر سنوات عملها وتراكم إنجازاتها.
وفي هذا السياق، وضح الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة على أن الهيئة انتقلت من الاعتماد الكمي إلى النوعي للبرامج الأكاديمية، واستعرض الصرايرة أهم إنجازات الهيئة في كافة مجالات عملها.
وركزت هذه الانجازات، والتي تأتي انعكاسا لمهامها الواردة في القانون، على تحسين نوعية التعليم العالي وضمان جودة مخرجاته، تحفيز مؤسسات التعليم العالي على التعاون والانفتاح الأكاديمي وبناء القدرات، تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ونشر ثقافة الجودة.
وقدم المحاورون مقترحات لخارطة طريق عمل الهيئة القادم وخاصة في ضوء المهام التي ستتولاها الهيئة مستقبلا.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الهيئة لتقييم عملها والاستفادة من خبرات اهل الاختصاص


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