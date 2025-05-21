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وزير المالية السوري : انتعاش سوريا اقتصاديا وازدهارها سينعكس على دول الجوار لا سيما الأردن

دقيقة واحدة ago
وزير المالية السوري : انتعاش سوريا اقتصاديا وازدهارها سينعكس على دول الجوار لا سيما الأردن

وطنا اليوم:قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الأربعاء، إنّ رفع العقوبات عن سوريا سيساعد على توفير البنية الأساسية والتحتية اللازمة لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن سوريا تعيش بفترة تفاؤل بعد رفع العقوبات.
وأضاف برنية على هامش منتدى القطاع الخاص، الذي تنظمه مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن هناك عدة مشروعات نعمل عليها مع البنك بعد انقطاع طويل.
وفيما يتعلق بالعلاقات الأردنية السورية، بيّن برنية، أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة المالية والبنك المركزي الأردني لخلق مزيد من التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
وأشار برنية إلى أن انتعاش سوريا اقتصاديا وازدهارها سينعكس على دول الجوار لا سيما الأردن، داعيا المستثمرين الأردنيين إلى الاستثمار في سوريا.


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