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تحسينات مرورية جديدة على شارع الأردن لتخفيف الازدحامات المرورية

دقيقتان ago
تحسينات مرورية جديدة على شارع الأردن لتخفيف الازدحامات المرورية

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمّان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير بتنفيذ تحسينات مرورية شاملة على شارع الأردن، تقاطع الملكة علياء، وذلك ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية المرورية ضمن العاصمة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من وإلى محافظات الشمال وتخفيف الازدحامات على هذا المحور الحيوي.
وتتضمن الأعمال إلغاء الإشارة الضوئية على التقاطع بشكل نهائي، وإجراء أعمال توسعة على الشوارع الرئيسية والمداخل المؤدية إلى التقاطع، إلى جانب تحسين الأرصفة والبنية التحتية الجانبية بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للطريق وتحقيق انسياب مروري أفضل.
وأوضح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، انه تم تحويل الإشارة الضوئية على تقاطع الملكة علياء إلى وضعية “الفلشر” منذ فترة، مع مراقبة الموقع ودراسة أثر الحركة المرورية بشكل مستمر، بشكل مكن الفرق المختصة من تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بإلغاء الإشارة وتنفيذ التحسينات اللازمة.
وتأتي هذه الاجراءات ضمن الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، واستجابة لازدياد الحركة المرورية على شارع الأردن.
كما ستقوم أمانة عمّان الكبرى بتوفير جميع وسائل السلامة العامة والإرشاد المروري في مواقع العمل، مع تواجد كوادر ميدانية من إدارة السير لتنظيم حركة المركبات ومتابعة أي تأثيرات مرورية ناتجة عن الأعمال


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