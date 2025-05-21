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الأمن: لا قضايا خطف أطفال بالأردن.. والبحث عن متحرش بطفلة في الرصيفة

35 ثانية ago
الأمن: لا قضايا خطف أطفال بالأردن.. والبحث عن متحرش بطفلة في الرصيفة

وطنا اليوم:أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الأربعاء، عدم وجود قضايا خطف أطفال في الأردن، قائلا: “ما يتم تداوله عن وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح، ولم تسجّل لدينا أية شكوى بهذا الخصوص”.
وقال الناطق الإعلامي، إنّّ الفيديو والمنشورات التي جرى تداولها خلال الـ24 ساعة الماضية ونسب بأنّه حادثة خطف لطفلة، “هي قضية تحرّش بطفلة وليست قضية خطف”، حيث تقدّم والد طفلة بشكوى لدى مديرية شرطة الرصيفة قبل أيام وما زال التحقيق جارياً في القضية لإلقاء القبض على ذلك الشخص.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أيّة منشورات إلا بعد التأكد والتحقق منها، لتجنب نشر الإشاعات والهلع في المجتمع ، مؤكدًا بأنّ مديرية الأمن العام دوما سبّاقة بنشر كل ما يهم المجتمع من تحذيرات أو بيانات بخصوص أيّة قضايا أو أساليب وظواهر جرمية تهم الرأي العام.


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