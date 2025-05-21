مصدر رسمي: لا صحة لما يتم تداوله من استهداف السفير الأردني في رام الله

وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بالقرب من محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك تجاه وفد دبلوماسي يضم أكثر من 25 سفيرًا عربيًا وأوروبيًا من بينهم السفير الأردني، كانوا في زيارة إلى محافظة جنين برفقة محافظ المدينة.

ونفى المصدر في تصريحات صحفية الأربعاء، صحة ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن استهداف السفير الأردني في رام الله.

وأكد أن السفير عصام البدور لا زال على رأس عمله في السفارة الأردنية في رام الله.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فقد أطلق جنود الاحتلال المتواجدين في مخيم جنين الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء تواجده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه.

وأشارت إلى أنه خلال تواجد الوفد قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي أطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة.

وكان وفد دبلوماسي من الوزارات العربية والأجنبية قد زار مقر محافظة جنين صباح اليوم الأربعاء واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، وقدم المحافظ شرحاً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 الف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم.