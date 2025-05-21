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معرض المنتجات المحلي الثاني 2025 في عمان الاهلية

25 ثانية ago
معرض المنتجات المحلي الثاني 2025 في عمان الاهلية

وطنا اليوم:تحت رعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، مندوبا عنه نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، افتُتحت يوم أمس فعاليات معرض المنتجات المحلي الثاني 2025، بحضور عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة الدكتور أشرف الجهماني، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب جمع غفير من طلبة الجامعة .
ويأتي هذا المعرض بتنظيم كلية إدارة الضيافة والسياحة، بهدف دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على أبرز المشاريع والمنتجات المحلية في مجالات متعددة مثل الأغذية، الحرف اليدوية، مستحضرات التجميل، والمنتجات الفنية.
وخلال الافتتاح، أكد الأستاذ الدكتور أحمد حمدان في كلمته على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الإنتاجي، مشيرًا إلى حرص الجامعة الدائم على دعم المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب اقتصادياً وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.
وقد شهد المعرض تفاعلاً لافتاً من الحضور، وتنوّعت الأجنحة المشاركة فيه بين مشاريع طلابية ومبادرات فردية وشركات ناشئة، ما أتاح بيئة مثالية للتبادل الثقافي والتجاري، وعكس مدى التطور الذي تشهده الصناعات المحلية.


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