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اليوم الوظيفي 2025 في عمان الأهلية

دقيقة واحدة ago
اليوم الوظيفي 2025 في عمان الأهلية

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير العمل معالي الدكتور خالد البكار، افتتح أمين عام وزارة العمل بالوكالة السيد عبد الله الجبور، ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 أيار 2025، فعاليات “اليوم الوظيفي 2025” في جامعة عمان الأهلية، والذي نظمه مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة.
وجرى الافتتاح بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، إلى جانب عدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وممثلي القطاعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى جمع غفير من الطلبة والخريجين وأبناء المجتمع المحلي.
وشهد اليوم الوظيفي مشاركة واسعة من قبل 90 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات، قدّمت خلالها العديد من الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل ومواجهة تحديات البطالة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات على أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة الجامعة ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، ورئاسة الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور ساري حمدان، في سبيل تمكين الخريجين وتوفير فرص عمل حقيقية أمامهم.
كما أشار الدكتور العطيات إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار مسؤولية الجامعة المجتمعية، وسعيها الجاد لدعم الشباب الأردني في مواجهة التحديات الاقتصادية والوظيفية، معرباً عن تقديره للمشاركة الفاعلة من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية، التي عرضت فرص عمل نوعية، تعكس التزام القطاع الخاص بدعم سوق العمل المحلي.


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