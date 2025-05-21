بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الحغبير يزور مراكز تجارية في برلين ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

19 دقيقة ago
الحغبير يزور مراكز تجارية في برلين ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

وطنا اليوم:شارك رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الحغبير في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين.
وأوضح الجغبير، أنه على هامش المشاركة في هذا الملتقى، فقد قام بزيارة عدد من المراكز التجارية الكبرى في برلين، للاطلاع عن كثب على مدى تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في هذه الاسواق، وكذلك الالتقاء بمسؤولي بعض هذه الاسواق، لحثهم على زيادة تواجد المنتجات الصناعية الأردنية فيها، خصوصا وان الصناعات الأردنية قد حققت تميزا وتطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، جعلها تتواجد وبقوة في عدد من المراكز التجارية في العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بينت الجولة تواجد عددا من المنتجات الأردنية في هذه الاسواق، الأمر الذي عكس الاعتزاز والفخر بأن صناعتنا الأردنية تمكنت من دخول هذه الاسواق الكبيرة.
وأكد الجغبير ضرورة تضافر الجهود الحكومية وبالتعاون مع غرف الصناعة لغايات اعداد دراسات جدوى حول الفرص التصديرية للسلع الأردنية، لتمكينها من دخول الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الألمانية الذي يعتبر أحد أكبر الاسواق الأوروبية.
وأشار الجغبير ان نحو 20 بالمئة من واردات الأردن تأتي من أسواق الاتحاد الأوروبي، وبقيمة وصلت الى 2.861 مليار دينار في العام 2024، مقابل صادرات أردنية الى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 427 مليون دينار، رغم وجود اتفاقية موقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشير الى وجود اختلال بالميزان التجاري لصالح الأوروبيين، داعيا الحكومة الى بحث المعيقات والتحديات التي تواجه زيادة الصادرات الأردنية الى أوروبا.
وبين الجغبير ان غرف الصناعة، تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الشركات الأردنية والمشترين الأوروبيين من خلال المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الأوروبية، إلى جانب تنظيم زيارة للوفود الصناعية الى الاسواق الأوروبية المستهدفة، ومنها السوق الألماني، وذلك لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المراكز التجارية الكبرى في هذه البلدان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر البورصات

14:07

مدير الأمن العام: حربنا ضد المخدرات مستمرة بكل قوة وحزم

13:55

تزوير أرقام الشاصي.. أسلوب جديد للاحتيال في الحرة

12:48

راصد: 1.4٪ من أسئلة النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية

12:37

جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

12:29

الرئيس الفسطيني يناشد العالم لإدخال المساعدات إلى غزة ووقف الحرب

12:15

انخفاض إنتاج الأردن للعسل بنسبة 17% خلال 2023

12:00

هل ينهي استحداث حدائق مؤهلة تداعيات التنزه العشوائي في عجلون؟

11:52

تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا

11:49

المفوضية تحذر من محاولات احتيال على اللاجئين في الأردن

11:39

مشادة كلامية لنجم شهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان

11:34

صحفي يمني قرر بيع كليته لسداد ديونه يثير تعاطف الناشطين

وفيات
وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى