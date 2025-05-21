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جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

ساعتين ago
جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

وطنا اليوم:كرمت جامعة البترا مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حملت عنوان “الحريات الصحفية: سقف الحرية وفضاء المسؤولية”، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.
أقيمت الندوة في مسرح الأنباط بكلية الإعلام، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبإشراف عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي النجادات، وشارك فيها أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمدير العام السابق لهيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات.
وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة في الأردن والمنطقة، وضرورة التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية والأخلاقية، خاصة في ظل التحولات الرقمية وانتشار الإعلام الإلكتروني.
وشدد الأستاذ الدكتور علي النجادات على أن حرية الصحافة هي مرآة لواقع الحريات العامة في أي مجتمع، داعيا إلى تطوير الأطر القانونية بما يوسع قاعدة الانضمام إلى نقابة الصحفيين، ويضمن بيئة إعلامية حرة ومسؤولة.
وفي ختام الفعالية، قام رئيس الجامعة بتكريم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقديرا لدورهم في دعم حرية الصحافة وتعزيز المهنية الإعلامية في الأردن، مؤكدا استمرار التعاون بين الجامعة والنقابة في تأهيل الكوادر الإعلامية الشابة.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها كلية الإعلام في جامعة البترا، بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الإعلامية المعاصرة، وإشراك الطلبة في نقاشات مهنية تحاكي واقع العمل الصحفي والإعلامي


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