انخفاض إنتاج الأردن للعسل بنسبة 17% خلال 2023

وطنا اليوم:انخفضت كمية العسل المنتج في عام 2023، بنسبة مقدارها 17 بالمئة، إذ بلغت كمية الإنتاج 325 طنا، مقارنة بـ 392 طنا عام 2022.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها السنوي حول النتائج الأولية لمسح المناحل لعام 2023، اليوم الأربعاء، الى انخفاض كمية حبوب اللقاح المنتجة حيث بلغت 4220 كيلوغراماً في عام 2023 أي بنسبة انخفاض بلغت 44.7 بالمئة مقارنة مع عام 2022.

وبينت النتائج ارتفاع إنتاج طرود النحل بنسبة 123 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، وارتفاع إنتاج ملكات النحل بنسبة 171 بالمئة في عام 2023 مقارنة مع عام 2022.

كما أظهرت النتائج انخفاض أعداد طوائف النحل بما نسبته 18.6 بالمئة خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، حيث بلغ عدد طوائف النحل 40217 طائفة خلال عام 2023 مقابل 49456 طائفة لنفس الفترة من عام 2022 .

وبحسب التقرير، بلغ معدل إنتاجية الطائفة للعسل 7.9 كيلوغرام للطائفة الواحدة خلال عام 2022 مقارنة مع 8 كيلوغرام خلال عام 2023، أي بما نسبته 1.3 بالمئة.

ويشار الى أن قسم إحصاءات الثروة الحيوانية عمل على تحديث إطار حائزي النحل وبالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة (نقابة النحالين والاتحاد النوعي لمربي النحل) حيث بلغ حجم الإطار الكلي 4280 حائزا وتم تحديث بياناتهم جميعا وكانت النتيجة الوصول الى 1508 حائزين فعليا وجاري العمل حاليا على استكمال مراحل تحديث الإطار بالتعاون مع هذه الجهات علما بان مسح المناحل ينفذ مرة في السنة من خلال زيارة المناحل والالتقاء مع النحالين موزعين في جميع أنحاء المملكة.