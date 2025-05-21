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مشادة كلامية لنجم شهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان

3 ساعات ago
مشادة كلامية لنجم شهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان

وطنا اليوم:أثار النجم الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار، دينزل واشنطن، صدمة بين محبيه بعد أن دخل في مشادة حادة مع أحد المصورين خلال حضوره العرض الأول لفيلمه الجديد “Highest 2 Lowest” في مهرجان كان السينمائي، يوم الإثنين.
وتم رصد واشنطن (70 عاما) وهو يوجه إصبعه في وجه أحد المصورين خلال لحظة توتر واضحة على السجادة الحمراء.
وكشف خبير قراءة الشفاه، جيريمي فريمان، في تصريح لموقع”ديلي ميل”، أن النجم الشهير بفيلم Malcolm X بدا غاضبا بسبب قيام المصوّر بلمسه على ذراعه.
ووفقا لفريمان، صرخ واشنطن قائلا: “مرة واحدة فقط، توقف… دعني أوضح لك، لا تلمسني مجددا أبدا”.
ورغم تحذيرات واشنطن المتكررة، أظهر المقطع المصور استمرار المصوّر في محاولة لمس الممثل مرة أخرى، بل وسأله: “هل يمكنني التقاط صورة؟”، ما دفع واشنطن للرد بانفعال: “توقف، كفى، أنا جاد، توقف”.
ويبدو أن بعض المصورين المحيطين بالمشهد لم يدركوا مدى انزعاج واشنطن، إذ ظهروا مبتسمين أثناء المشادة.
ويُعرف عن واشنطن تاريخه الطويل من المواقف المتوترة مع المصورين.
فقد سبق وأن تم تصويره في أكتوبر 2024 وهو يتشاجر مع عدد من هواة توقيع التذكارات في نيويورك، خلال حدث تكريمي أقيم في متحف الفن الحديث على شرف النجم صامويل إل. جاكسون.
وعلى الرغم من هذه الواقعة، ظهر واشنطن لاحقا بروح معنوية عالية عندما فاجأه المخرج سبايك لي بمنحه السعفة الذهبية الفخرية خلال فعاليات المهرجان، في خطوة غير معلنة مسبقا.
وقال لي وهو يسلّم الجائزة: “هذا أخي”، ليرد واشنطن بدهشة: “لم أكن أعلم! إنها مفاجأة تامة”.
وكان واشنطن قد وقف على السجادة الحمراء إلى جانب شريكه في بطولة الفيلم، النجم والمغني آيساب روكي (36 عاما).
وأكد منظمو مهرجان “كان” أن الجدول الزمني تم تعديله خصيصا ليتماشى مع جدول واشنطن.


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