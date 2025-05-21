تعيين محمد كنانة مديرا للمركز الوطني لتطوير المناهج

وطنا اليوم:قرر المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، خلال جلسته الأخيرة، الموافقة على تنسيب رئيس المجلس الأستاذ الدكتور محي الدين توق، بتثبيت تعيين الدكتور محمد كنانة مديرًا للمركز.

ويتمتع الدكتور كنانة بخبرة واسعة ومتنوعة في مجال إعداد المناهج وتطويرها والتقويم التربوي، حيث يحمل درجة الدكتوراه في المناهج والتدريس (المناهج العامة)، والماجستير في المناهج والتدريس، إلى جانب الدبلوم العالي في صعوبات التعلم، ودرجة البكالوريوس في اللغة العربية.

وسبق للدكتور كنانة أن شغل عدة مناصب قيادية في وزارة التربية والتعليم، أبرزها مدير مديرية الاختبارات، ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات.

كما ساهم في تأليف العديد من المناهج الدراسية وأدلة المعلمين، وأشرف على إعداد أدلة معايير ومؤشرات الأداء، إلى جانب إشرافه على مناهج محو الأمية والاختبارات الوطنية لضبط نوعية التعليم، والمسوحات التقييمية الوطنية، وعدد من البرامج التربوية المهمة، مثل برنامج تعويض الفاقد التعليمي.

ويُعد المركز الوطني لتطوير المناهج الجهة المسؤولة عن تطوير المناهج التعليمية في المملكة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بما ينسجم مع متطلبات مجتمع المعرفة ويُلبي احتياجات التنمية المستدامة، وذلك وفقًا لأحدث النظريات والأساليب التربوية والعلمية.

ويشكل تعيين الدكتور محمد كنانة مديرًا للمركز إضافة نوعية، من شأنها تعزيز جهود المركز في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الوطنية