الذهب يرتفع 90 قرشا للغرام محليا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار بيع الذهب في الأردن، الأربعاء، بواقع 90 قرشا للغرام بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للنشرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين، ليبلغ 67.4 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 65.4 دينار لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، ليصل 77.1 و60.1 و45.5 دينار على التوالي