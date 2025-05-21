اتفاقية لتعزيز مكانة البترا وسور الصين العظيم على خارطة السياحة العالمية

وطنا اليوم:وقعت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي مع بلدية جيايوغوان، في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، اتفاقية توأمة تهدف الى تعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والترويج المشترك لمدينة البترا وسور الصين العظيم كموقعين تاريخيين مدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو ومن ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ومن الجانب الصيني مديرة مكتب الثقافة والسياحة في بلدية جيايوغوان تشاو شومين، وذلك خلال حفل رسمي حضره السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، والسفير الإسباني ميغيل دي لوكاس، وعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المحلي في البترا.

وقال البريزات إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون والانفتاح الثقافي والسياحي بين الأردن والصين، مشيرا الى ان التوأمة تعكس التقدير المشترك للإرث الحضاري والإنساني لكل من البترا وسور الصين العظيم، وتوفر فرصة حقيقية لرفع مستوى التسويق السياحي للبترا في الأسواق الصينية والعالمية.

من جهتها، أكدت تشاو شومين أن الاتفاقية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعميق الفهم المتبادل بين الشعبين، مشيرة إلى أن الشراكة ستسهم بتعزيز مكانة سور الصين العظيم والبترا على خارطة السياحة العالمية، كما ستفتح المجال أمام مزيد من التفاعل مع السياح والمستثمرين من الجانبين.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ برامج تعاون تشمل تبادل الزيارات والوفود، وتنظيم فعاليات ثقافية وسياحية مشتركة، والتعاون في مجالات التعليم والاستثمار والصناعات التقليدية، بما يسهم بدعم التنمية المحلية وتعزيز حضور المدينتين في الأسواق الدولية.