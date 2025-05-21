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نتنياهو يسحب فريق مفاوضيه بشأن غزة من الدوحة

5 ساعات ago
نتنياهو يسحب فريق مفاوضيه بشأن غزة من الدوحة

وطنا اليوم:قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء امس الثلاثاء، سحب معظم أعضاء فريق المفاوضين بشأن غزة من الدوحة، مع الإبقاء على طاقم فني محدود فقط لمواصلة الاتصالات هناك.
وأوضح مكتب نتنياهو أن الفريق رفيع المستوى سيعود إلى إسرائيل “للتشاور”، بعد نحو أسبوع من المحادثات التي لم تحقق تقدما ملموسا.
وتزامن ذلك مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وبدء دخول مساعدات إنسانية محدودة جدا إلى القطاع تحت ضغط دولي متزايد.


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