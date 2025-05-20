بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأمن العام : إجراءات لتيسير عبور الحجاج الفلسطينين والتسهيل عليهم

20 مايو 2025
الأمن العام : إجراءات لتيسير عبور الحجاج الفلسطينين والتسهيل عليهم

وطنا اليوم:واصلت مديرية الأمن العام، من خلال إداراتها ووحداتها المختصة، تنفيذ خطتها الخاصة بموسم الحج لهذا العام، والتي تضمنت تيسير عبور الحجاج من الأهل والأشقاء الفلسطينين، والتسهيل عليهم أثناء توجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
ورفعت إدارة أمن الجسور من جاهزيتها لاستقبال الحجاج وتقديم مختلف الخدمات الأمنية والإنسانية منذ لحظة دخولهم أراضي المملكة وحتى عبورهم إلى الأراضي المقدسة.
كما وفّرت إدارة الدوريات الخارجية المرافقة الأمنية اللازمة لقوافل الحجاج، لضمان انسيابية حركتهم وتذليل أية عقبات قد تعترض طريقهم، فيما تواصل كوادر الدفاع المدني جاهزيتها لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للحالات الطارئة وعلى مدار الساعة.
وأكدت مديرية الأمن العام توفيرها الخدمات الأمنية والإنسانية للحجاج منذ بدء انطلاق بعثات الحج ومغادرتها، وحتى عودتها بإذن الله، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الوطنية كافة ذات العلاقة، وبما يعكس النهج الأردني في مساعدة الأهل في فلسطين، والرسالة الأمنية الشاملة التي تضطلع بها مديرية الأمن العام وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر البورصات

14:07

مدير الأمن العام: حربنا ضد المخدرات مستمرة بكل قوة وحزم

14:03

الحغبير يزور مراكز تجارية في برلين ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

13:55

تزوير أرقام الشاصي.. أسلوب جديد للاحتيال في الحرة

12:48

راصد: 1.4٪ من أسئلة النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية

12:37

جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

12:29

الرئيس الفسطيني يناشد العالم لإدخال المساعدات إلى غزة ووقف الحرب

12:15

انخفاض إنتاج الأردن للعسل بنسبة 17% خلال 2023

12:00

هل ينهي استحداث حدائق مؤهلة تداعيات التنزه العشوائي في عجلون؟

11:52

تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا

11:49

المفوضية تحذر من محاولات احتيال على اللاجئين في الأردن

11:39

مشادة كلامية لنجم شهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان

وفيات
وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى