وزير الأوقاف يوجه رسالة مهمة إلى البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج

وطنا اليوم:التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الثلاثاء، ببعثة الحج الإعلامية، بحضور رئيس البعثة الإعلامية لموسم الحج الحالي الزميل راشد الرواشدة، ومدير إدارة الحج والعمرة في الوزارة مجدي البطوش.

وأكد الخلايلة، في كلمته أمام البعثة الإعلامية، أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في نقل الصورة الحقيقية لموسم الحج، مشددًا على أن الإعلام شريك أساسي في إبراز الجهود الوطنية التي تُبذل لخدمة الحجاج.

وقال الخلايلة: “نعول عليكم كثيرًا في توثيق الإنجازات، وإبراز الصورة المشرقة للأردن، والرسالة السامية التي يحملها موسم الحج”.

وأضاف الخلايلة: “نريد منكم أن تنقلوا للعالم قيم المحبة والتسامح التي يحملها الحاج الأردني، ونؤكد قدرتكم على تمثيل الإعلام الأردني بأعلى درجات المهنية والمسؤولية”.

من جانبه، أكد الرواشدة أن البعثة الإعلامية عازمة على تقديم تغطية مهنية ومسؤولة تبرز الأبعاد الروحية والتنظيمية لهذا الموسم المبارك، وتعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في خدمة ورعاية الحجاج الأردنيين.

وأشار الرواشدة إلى أن نقابة الصحفيين، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أنهت كافة الترتيبات اللازمة التي من شأنها تمكين الزملاء الصحفيين من أداء مهامهم بكل موضوعية وحيادية، وبما يليق بمكانة الإعلام الأردني ودوره في خدمة قضايا الوطن