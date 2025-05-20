الجيش السوداني يعلن تطهير كامل الخرطوم من الدعم السريع

وطنا اليوم:أعلن الجيش السوداني اليوم الثلاثاء اكتمال استعادة ولاية الخرطوم و”تطهيرها” من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع في أعقاب سيطرته على القصر الجمهوري بالعاصمة أواخر مارس/آذار الماضي.

وجاء في بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن “قوات الجيش بكل مكوناتها تواصل أداء واجبها في قتال قوات الدعم السريع ومن سماهم أعوانها وداعميها من “قوى الشر المحلية والإقليمية والدولية”، لافتا إلى أن الجيش يحقق الانتصارات يوما بعد الآخر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

كما أكد مصدر عسكري سوداني أن “مليشيا الدعم السريع تقصف السلاح الطبي بأم درمان” عقب تأكيد مصادر ميدانية أن الجيش تمكن من السيطرة على أسلحة وذخائر في حي الصالحة جنوب أم درمان غربي الخرطوم.

وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت قصفا بالمسيّرات على حي ود نوباوي الواقع تحت سيطرة الجيش، في حين أعلن الجيش أنه قصف بالمدفعية الثقيلة ما تبقى من مواقع الدعم في حي الصالحة بأم درمان.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر ميدانية أن الجيش السوداني بسط سيطرته على أجزاء واسعة من بلدات الجموعية جنوب غرب أم درمان صباح اليوم بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وتمكن خلالها من استعادة بلدات هناك.

كما ذكر مصدر عسكري أن انفجارا وقع صباح اليوم الثلاثاء في مجمع كلية التربية بجامعة الخرطوم وسط أم درمان غربي الخرطوم، مشيرا إلى أنهم يجرون تحقيقات لمعرفة تفاصيل ما حدث، مؤكدا أن الانفجار أوقع أضرارا مادية في بعض المباني وأدى إلى تعليق النشاط الأكاديمي.

وتبادل الجيش وقوات الدعم القصف في أم درمان، كما قصفت قوات الدعم السريع بالمسيّرات حي ود نوباوي في أم درمان، والواقع تحت سيطرة الجيش.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وبوتيرة متسارعة منذ أسابيع بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش الذي تمددت انتصاراته في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي ومقار الوزارات بمحيطه والمطار ومقار أمنية وعسكرية.