الأردن والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجالي الغذاء والدواء

وطنا اليوم:وقّعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء في العاصمة عمّان، مذكرة تفاهم في مجالي الغذاء والدواء بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

ووقّع المذكرة عن الجانب الأردني المدير العام للمؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، وعن الجانب السعودي معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بحضور الوزير المفوض محمد بن حسن مونس، القائم بأعمال سفارة المملكة بالإنابة.

وجرى التوقيع على هامش زيارة رسمية لوفد من الهيئة السعودية إلى مقر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، لبحث سبل تطوير مستوى التعاون المشترك في مجالات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير بركات الزهير، وأمين عام وزارة الزراعة الأردنية المهندس محمد الحياري.

وقال الجضعي: «إن تعزيز سلامة الغذاء والدواء يُسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة وتحسين الصحة العامة»، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل جوهر التعاون بين الهيئة السعودية ونظيرتها الأردنية.

وأضاف: «إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية تُعد من الجهات الرقابية الرائدة في المنطقة، حيث انطلقت أعمالها منذ عام 2003، وتمكنت من ترسيخ مكانتها كجهة مرجعية بارزة على المستوى الإقليمي».

كما عبّر عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب الأردني، مشيدًا بما يجمع الهيئتين من علاقة قوية وشراكة فعالة في مجالات الغذاء والدواء.

من جهته، أكد مهيدات أن الزيارة والمذكرة الموقعة على هامشها تمثلان خطوة استراتيجية نحو تطوير أطر التعاون الثنائي بين المملكتين، انطلاقًا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أن المذكرة ستُفعّل بشكل سريع، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التكاملية والتشاركية في الصناعات الغذائية والدوائية، ودعم الصادرات، بما يخدم مصالح البلدين ويدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف: «ركّز اللقاء على تبادل المعلومات بين الجانبين بهدف الوصول إلى منتج غذائي آمن ودواء فعّال، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية، والربط الإلكتروني، والاتفاق على الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية».

كما عرض مهيدات إيجازًا لأبرز جهود المؤسسة في الرقابة والتفتيش الغذائي، وتنفيذ الجولات التفتيشية الدورية على المنشآت الغذائية على امتداد المملكة، ومراقبة تطبيق الممارسات الصحية الجيدة في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، واعتماد مختبرات المؤسسة كمختبرات مرجعية وتزويدها بأحدث الأجهزة لضمان دقة النتائج، والعمل على تطويرها وتوسيع نطاق الاعتمادات الدولية، وتفعيل أنظمة التتبع الكامل للمنتجات الغذائية في الأسواق، وتطبيق نظام تقييم مخاطر متكامل للمنتجات الغذائية المستوردة، وأتمتة عمليات الرقابة والتسجيل الغذائي من خلال منصات إلكترونية، وتطوير أدوات رقمية لرصد المخاطر الغذائية، والسعي المستمر لمواءمة الجهود مع المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات الإقليمية