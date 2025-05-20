الأردن وسوريا يبحثان إدماج اللاجئين السوريين بالتعليم في وطنهم الأم

وطنا اليوم:عقد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم في الجمهورية السورية محمد تركو.

جاء ذلك على هامش المنتدى العالمي للتعليم الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن بالفترة ما بين 18 و21 أيار الحالي، بمشاركة أكثر من 110 دولة يمثلها وزراء التعليم في تلك الدول أو من يمثلهم.

وبحث الجانبان ضرورة التعاون بين البلدين لتوفير البيانات الدقيقة عن الطلبة السوريين في الأردن ليتم العمل على تطوير الخطط لمساعدتهم على الاندماج بالتعليم في وطنهم الأم.

وأكد محافظة عمق العلاقة وتاريخيتها بين البلدين الشقيقين، مبديا استعداد الأردن لتقديم المساعدة والدعم الممكن.

كما أعرب محافظة عن استعداد الوزارة للتعاون وتقديم كل مساعدة ممكنة للأشقاء السوريين.

من جانبه، أعرب تركو عن شكره للجهود الأردنية في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة السوريين خلال الأزمة.

وبين أن وزارة التربية والتعليم السورية أعلنت خطة الاستجابة الطارئة بهدف تأمين مكان آمن لكل طفل سوري للتعليم.

ونوه بأن نحو 8000 مدرسة أو ما يشكل 40% من المدارس السورية مدمرة وخارج الخدمة.

كما عقد محافظة اجتماعا آخر مع وزيرة الدولة للتنمية الدولية في الحكومة البريطانية الدوقة شامبيان، بحث القضايا المرتبطة بقديم الخدمات التعليمية للطلبة اللاجئين السوريين.

وبين محافظة العبء المالي الذي تحملته الحكومة الأردنية في السنوات السابقة ولا تزال تتحمله في تقديم تلك الخدمات، في ضوء محدودية الدعم المقدم من المجتمع الدولي والذي لا يمثل إلا جزءا بسيطا مما تم التعهد به أساسا، وهذا يشكل تحديا جديا أمام الاستمرار بتقديم الخدمات التعليمية لهم.

وأكد أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة اللاجئين السوريين، مبينًا أن التعليم يُعد طوق نجاة لهم في ظروفهم الصعبة.

وأشار إلى أن النظام التعليمي في الأردن واجه عدة أزمات لجوء في السنوات الماضية كان آخرها أزمة اللجوء السوري، حيث يتحمل الأردن العبء الأكبر من كلفة التعليم للطالب السوري، فيما يتحمل الشركاء الداعمون نحو ربع الكلفة.

من جانبها، قدرت الوزيرة البريطانية الدور الأردني في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة اللاجئين، مشيرة إلى ضرورة البحث في السبل الكفيلة بتوفير الدعم الكافي للأردن إلى حين تأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين.

كما تحدث الدكتور محافظة في جلسة بعنوان: كيفية توفير الاستقرار في أوقات الخلل الناجم عن الكوارث الطبيعية والأوبئة والصراعات”، وحضر لقاءً مع المدير التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (ICESCO)، ومجموعة تطوير التعليم (EDT)، ولقاء مع جين مان مدير جامعة كامبردج للنشر والتقييم.