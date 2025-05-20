وطنا اليوم:للعام الثاني على التوالي البنك الاردني الكويتي يجدد شراكته مع الإتحاد الأردني للتنس، من خلال تقديم الرعاية والدعم لمنتخب السيدات للتنس من أجل تدريبهن وتأهيلهن للمشاركة في البطولات المحلية والدولية من ضمنها بطولة BILLIE JEAN KING CUP و التي سوف تقام في الأردن من ١٦-٢١ حزيران وهي بمثابة كأس العالم للسيدات. وذلك تأكيدا من البنك على أهمية الرياضة وتسليط الضوء على دور الاتحاد في بناء وصقل شخصية اللاعبين الصغار وتعريفهم على أفضل ما تقدمه لعبة التنس لبناء جيل مثقف وواعي رياضياً وتنسيا ليقود المسيرة مستقبلا