بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

البنك الاردني الكويتي يجدد شراكته مع الإتحاد الأردني للتنس

20 مايو 2025
البنك الاردني الكويتي يجدد شراكته مع الإتحاد الأردني للتنس

وطنا اليوم:للعام الثاني على التوالي البنك الاردني الكويتي يجدد شراكته مع الإتحاد الأردني للتنس، من خلال تقديم الرعاية والدعم لمنتخب السيدات للتنس من أجل تدريبهن وتأهيلهن للمشاركة في البطولات المحلية والدولية من ضمنها بطولة BILLIE JEAN KING CUP و التي سوف تقام في الأردن من ١٦-٢١ حزيران وهي بمثابة كأس العالم للسيدات. وذلك تأكيدا من البنك على أهمية الرياضة وتسليط الضوء على دور الاتحاد في بناء وصقل شخصية اللاعبين الصغار وتعريفهم على أفضل ما تقدمه لعبة التنس لبناء جيل مثقف وواعي رياضياً وتنسيا ليقود المسيرة مستقبلا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر البورصات

14:07

مدير الأمن العام: حربنا ضد المخدرات مستمرة بكل قوة وحزم

14:03

الحغبير يزور مراكز تجارية في برلين ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

13:55

تزوير أرقام الشاصي.. أسلوب جديد للاحتيال في الحرة

12:48

راصد: 1.4٪ من أسئلة النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية

12:37

جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

12:29

الرئيس الفسطيني يناشد العالم لإدخال المساعدات إلى غزة ووقف الحرب

12:15

انخفاض إنتاج الأردن للعسل بنسبة 17% خلال 2023

12:00

هل ينهي استحداث حدائق مؤهلة تداعيات التنزه العشوائي في عجلون؟

11:52

تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا

11:49

المفوضية تحذر من محاولات احتيال على اللاجئين في الأردن

11:39

مشادة كلامية لنجم شهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان

وفيات
وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى