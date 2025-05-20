توافق أردني سوري على توحيد الرسوم.. و11 رحلة جوية إلى دمشق أسبوعيا

وطنا اليوم:قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الثلاثاء، إن هناك توافقًا أردنيًا سوريًا على توحيد الرسوم بين البلدين بما يحقق مبدأ توحيد الرسوم.

وأضافت عن تفاصيل اللقاءات الأردنية السورية اليوم في دمشق: “سنلمس جميعًا آثار التعاون بين الأردن وسوريا”.

وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماع قريب للجنة الأردنية السورية للنقل البري، والتي من اختصاصها دراسة الإجراءات والمعوقات كافة والعمل على حلها، بحيث تكون حركة التجارة والركاب سلسة.

وشدّدت التهتموني على أن هناك توافقًا على توحيد الرسوم بين الأردن وسوريا، بما يحقق مبدأ توحيد الرسوم.

“النقل شريان التجارة والاقتصاد، وثمة تفاهم مع وزير النقل السوري للاستفادة من التجربة الأردنية في قطاع النقل”، بحسب التهتموني.

وبخصوص موضوع السكك الحديدية، قالت التهتموني إنه جرى بحث إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي الرابط مع سوريا، مشيرة إلى أن هذا يتطلب أعمال صيانة من الجانب السوري.

وفيما يخص النقل الجوي، قالت التهتموني إن الملكية الأردنية تُشغّل 11 رحلة أسبوعيًا إلى دمشق و3 رحلات إلى مطار حلب.

وأضافت: “التشغيل من الجانب الأردني يحقق أهدافه، وسنرى نتائج على أرض الواقع”.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وقّعا اليوم اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى، الذي عُقِدَ اجتماعه الأول، واتفقا على خارطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات.