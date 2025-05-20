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جامعة العلوم التطبيقية تنظم احتفالاً بمناسبة يوم الاستقلال الوطني بحضور رسمي ودولي رفيع المستوى

20 مايو 2025
جامعة العلوم التطبيقية تنظم احتفالاً بمناسبة يوم الاستقلال الوطني بحضور رسمي ودولي رفيع المستوى

وطنا اليوم:نظّمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة احتفالاً وطنياً مهيباً بمناسبة يوم الاستقلال الوطني، بحضور مميز من أصحاب الدولة والمعالي، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في الأردن، إلى جانب نخبة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة من مختلف الجاليات العربية والأجنبية.

وقد جاء هذا الاحتفال بتنظيم مشترك بين رئاسة الجامعة وطلبة الجاليات الأجنبية والعربية، حيث أظهر الطلبة إبداعهم في تقديم فقرات وطنية وثقافية تعبّر عن اعتزازهم بانتمائهم للأردن وولائهم لقيادته الهاشمية.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة، عطوفة الدكتور هيثم أبو خديجة أن يوم الاستقلال يمثل محطة مشرقة في تاريخ الوطن، ومناسبة لتجديد العهد على المضي قدماً في بناء الأردن الحديث بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأضاف أن الجامعة تفخر بإسهاماتها في إعداد أجيال من الشباب المؤهلين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء، مشيراً إلى أن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حققت مراكز متقدمة على مستوى العالم في التصنيفات العالمية، وهو ما يعكس جودة التعليم والبحث العلمي الذي تقدمه، ويعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تضمّن الحفل عروضاً فنية وثقافية قدّمتها الجاليات الطلابية، أبرزت تنوع الثقافات داخل الجامعة، والروح الجامعة التي تسود بين الطلبة، والتي تعكس بيئة تعليمية منفتحة وحاضنة للتنوع.

هذا وأكّد الحضور من الضيوف والدبلوماسيين على أهمية المناسبة، مشيدين بالدور الذي تقوم به جامعة العلوم التطبيقية في تعزيز قيم الحوار والانتماء الوطني، واحتضانها للطلبة من مختلف أنحاء العالم.

يُذكر أن الجامعة تحرص سنوياً على إحياء المناسبات الوطنية الكبرى، تأكيداً على دورها المجتمعي والوطني في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الهوية الوطنية بين طلبته


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