الأمن يضبط فتاة ظهرت بفيديو خادش للحياء العام

وطنا اليوم:تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط فتاة ظهرت في مقطع فيديو خادش للحياء العام، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تحديد هويتها ومكان تواجدها.

وأكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على الفتاة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً لأحكام القانون.