وضع حجر الأساس لمستشفى مادبا الجديد نهاية الشهر المقبل

وطنا اليوم:بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، مع نواب محافظة مادبا ورئيس مجلس المحافظة، واقع المشاريع المنفذة في المحافظة وآليات تسريع إنجازها.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره النواب عبدالهادي بريزات وعيسى نصار وبكر الحيصة ورئيس مجلس المحافظة سالم الهروط، استعراض مشاريع الوزارة في مادبا، بما فيها مشاريع اللامركزية، حيث أكد أبو السمن التزام الوزارة بإنجازها وفق المواصفات والمواعيد المخططة.

وأشار أبو السمن إلى أن الوزارة تنفذ حاليا نحو 10 مشاريع في المحافظة تشمل الطرق والأبنية وأعمال الصيانة، لافتا إلى أن مستشفى مادبا الجديد سيشهد وضع حجر الأساس نهاية الشهر المقبل. كما وجه بضرورة إنجاز مشاريع اللامركزية قبل نهاية العام الجاري لضمان عدم إعادة موازنتها إلى وزارة المالية.

وأكد الوزير أن التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات العام الماضي كان غير مسبوق، حيث تم إنجاز مشاريع بنسبة 100% في معظم المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت وثائق عطاءات مشاريع موازنة 2025 مبكرا لضمان تنفيذها في الوقت المحدد.

ونوه أبو السمن باختصاصات الوزارة وفق قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986، مؤكدا أن الأردن يمتلك شبكة طرق متطورة تعد من الأفضل في المنطقة.

من جانبهم، أشاد نواب مادبا بتجاوب الوزارة مع مطالبهم، خاصة الأعمال الجارية على الطريق الملوكي الرابط بين مادبا وذيبان، وطالبوا بدراسات لصيانة وتوسعة طريق الوالة-الهيدان وطريق الصفا-الجامعة الأمريكية.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لاجتماع سابق عقد في تشرين الثاني الماضي، لضمان متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة.