الندوة العلمية الأولى لكلية طب الأسنان في جامعة البترا تسلط الضوء على أحدث التقنيات في طب وجراحة الفم

وطنا اليوم:نظمت كلية طب الأسنان في جامعة البترا ندوتها العلمية الأولى بعنوان “التقنيات الحديثة في طب وجراحة الفم والأسنان”. برعاية المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها رئيس اللجنة التأسيسية لكلية طب الأسنان دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وبحضور رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور غازي الزبن، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وعدد من الشخصيات الأكاديمية من مختلف الجامعات الأردنية.

أكد الدكتور عدنان بدران في كلمته أهمية الندوة كمنصة لتبادل المعرفة واستعراض آخر المستجدات في مجال طب الأسنان. قائلا “”نحن نؤسس لكلية لا نريد لها أن تكون تقليدية، بل أن تصبح منبرًا للتميز والابتكار في طب الأسنان، وأن تكون قادرة على رفد القطاع الصحي بكفاءات علمية مدرّبة على أحدث ما توصّلت إليه المعرفة الطبية.”

وأضاف بدران حرصنا منذ تأسيس الكلية على أن تقوم على ثلاثة أعمدة تتضمن التدريس النوعي والجودة في التعليم والمواءمة مع المتطلبات البحثية، ثم البحث العلمي ثم خدمة المجتمع، ولتحقيق رؤيتنا في أن تكون كلية طب الأسنان مميزة، فقد حرصنا على استقطاب أعضاء هيئة تدريسية مميزين في حقولهم الطبية قبل وبعد المرحلة السريرية، وإيفاد المميزين إلى الجامعات العالمية”.

قال الدكتور رامي عبد الرحيم إننا حريصون على أن يكون خريجو كلية طب الأسنان يمتلكون المهارات والمعارف والكفايات اللازمة في تخصصهم، ويجب أن نكسب هذا التحدي ونخرج لسوق العمل طلاب متميزين مبدعين ليشكلوا إضافة لسوق العمل”.

وأضاف عبد الرحيم “نحن كإدارة للجامعة جاهزون لتقديم كل الدعم لطلبة طب الأسنان لكسب هذا التحدي، ويعتبر هذا اللقاء مفيد جدا لطلبتنا حتى يتعرفوا على الجديد في التقنيات المستخدمة في طب وجراحة الفم والأسنان”

ورحب عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور فراس سليحات، في مستهل الندوة، بالحضور، مؤكدا سعي الكلية لتعزيز دورها كمركز علمي وبحثي رائد في مجال طب الأسنان، وأن هذه الندوة تأتي ضمن هذا الإطار.

شارك في الندوة أساتذة وخبراء من مختلف التخصصات ذات الصلة، وقدموا سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة تناولت آخر المستجدات والتقنيات المعتمدة في مجال طب الأسنان، وأسهمت في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

وأقيمت على هامش الندوة مسابقة للملصقات العلمية، عرض فيها عدد كبير من طلبة الكلية مشاريعهم البحثية وأفكارهم. وتنوعت الموضوعات المقدمة لتغطي مجالات متعددة في طب الأسنان، واختارت لجنة تحكيم علمية متخصصة الفائزين بناء على جودة البحث وأسلوب العرض والابتكار.

وكرم في ختام الندوة المحاضرون والطلبة الفائزون في المسابقة، كما وزعت شهادات المشاركة على جميع الحاضرين