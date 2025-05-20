وطنا اليوم:يعلن نادي الارينا في جامعة عمان الأهلية عن المعسكر الصيفي 2025 ابتداءً من 15/6/2025 لمدة شهر بواقع خمسة أيام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراَ.
مواصلات لمن يرغب من وإلى المنزل.
*برامج متنوعة لكل فئة عمرية، غير مختلط.
الأنشطة:
سباحة، كرة قدم، كرة سلة ،كرة طائرة، سكواش ، ريشة ،فنون قتالية ، جمباز،
Zumba،Tabata ،Telematch ،حرف يدوية ،أغاني وألعاب.
ونشاطات إضافية مثل البولينغ ورحلات خارجية.
*** هواتف للاستفسار والحجز:
0787746108
0797743405
0787746103
بدء المعسكر الصيفي لنادي الارينا في عمان الأهلية 15-6-2025
وطنا اليوم:يعلن نادي الارينا في جامعة عمان الأهلية عن المعسكر الصيفي 2025 ابتداءً من 15/6/2025 لمدة شهر بواقع خمسة أيام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراَ.