بدء المعسكر الصيفي لنادي الارينا في عمان الأهلية 15-6-2025

وطنا اليوم:يعلن نادي الارينا في جامعة عمان الأهلية عن المعسكر الصيفي 2025 ابتداءً من 15/6/2025 لمدة شهر بواقع خمسة أيام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراَ.

مواصلات لمن يرغب من وإلى المنزل.

*برامج متنوعة لكل فئة عمرية، غير مختلط.

الأنشطة:

سباحة، كرة قدم، كرة سلة ،كرة طائرة، سكواش ، ريشة ،فنون قتالية ، جمباز،

Zumba،Tabata ،Telematch ،حرف يدوية ،أغاني وألعاب.

ونشاطات إضافية مثل البولينغ ورحلات خارجية.

*** هواتف للاستفسار والحجز:

0787746108

0797743405

0787746103