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بدء المعسكر الصيفي لنادي الارينا في عمان الأهلية 15-6-2025

20 مايو 2025
بدء المعسكر الصيفي لنادي الارينا في عمان الأهلية 15-6-2025

وطنا اليوم:يعلن نادي الارينا في جامعة عمان الأهلية عن المعسكر الصيفي 2025 ابتداءً من 15/6/2025 لمدة شهر بواقع خمسة أيام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراَ.
مواصلات لمن يرغب من وإلى المنزل.
*برامج متنوعة لكل فئة عمرية، غير مختلط.
الأنشطة:
سباحة، كرة قدم، كرة سلة ،كرة طائرة، سكواش ، ريشة ،فنون قتالية ، جمباز،
Zumba،Tabata ،Telematch ،حرف يدوية ،أغاني وألعاب.
ونشاطات إضافية مثل البولينغ ورحلات خارجية.
*** هواتف للاستفسار والحجز:
0787746108
0797743405
0787746103


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