طلبة جامعة فيلادلفيا يشاركون في ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول

وطنا اليوم:شارك مجموعة من طلبة جامعة فيلادلفيا، في فعاليات ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول، الذي جاء تحت عنوان “تنمية الحس الوطني لدى الشباب الأردني تجاه الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة”، بتنظيم من مبادرة “ملهمون للعمل الشبابي” وبالتعاون مع وزارة الشباب

ويهدف الملتقى إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب الأردني، وتفعيل دورهم في الحياة العامة من خلال الحوار المسؤول والفاعل، كما يوفّر منصة شبابية لتبادل الرؤى والتجارب حول القضايا الوطنية الراهنة.

وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث تأكيدًا على حرصها المستمر على إشراك طلبتها في المبادرات الوطنية الهادفة، التي تسهم في تنمية الحس الوطني، وبناء جيل واعٍ وفاعل في خدمة مجتمعه ووطنه