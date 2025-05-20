بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

طلبة جامعة فيلادلفيا يشاركون في ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول

20 مايو 2025
طلبة جامعة فيلادلفيا يشاركون في ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول

وطنا اليوم:شارك مجموعة من طلبة جامعة فيلادلفيا، في فعاليات ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول، الذي جاء تحت عنوان “تنمية الحس الوطني لدى الشباب الأردني تجاه الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة”، بتنظيم من مبادرة “ملهمون للعمل الشبابي” وبالتعاون مع وزارة الشباب
ويهدف الملتقى إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب الأردني، وتفعيل دورهم في الحياة العامة من خلال الحوار المسؤول والفاعل، كما يوفّر منصة شبابية لتبادل الرؤى والتجارب حول القضايا الوطنية الراهنة.
وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث تأكيدًا على حرصها المستمر على إشراك طلبتها في المبادرات الوطنية الهادفة، التي تسهم في تنمية الحس الوطني، وبناء جيل واعٍ وفاعل في خدمة مجتمعه ووطنه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر البورصات

14:07

مدير الأمن العام: حربنا ضد المخدرات مستمرة بكل قوة وحزم

14:03

الحغبير يزور مراكز تجارية في برلين ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

13:55

تزوير أرقام الشاصي.. أسلوب جديد للاحتيال في الحرة

12:48

راصد: 1.4٪ من أسئلة النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية

12:37

جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

12:29

الرئيس الفسطيني يناشد العالم لإدخال المساعدات إلى غزة ووقف الحرب

12:15

انخفاض إنتاج الأردن للعسل بنسبة 17% خلال 2023

12:00

هل ينهي استحداث حدائق مؤهلة تداعيات التنزه العشوائي في عجلون؟

11:52

تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا

11:49

المفوضية تحذر من محاولات احتيال على اللاجئين في الأردن

11:39

مشادة كلامية لنجم شهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان

وفيات
وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى