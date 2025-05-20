بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المجالي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

20 مايو 2025
المجالي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

وطنا اليوم:أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان وأمين عام رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر البورصات

14:07

مدير الأمن العام: حربنا ضد المخدرات مستمرة بكل قوة وحزم

14:03

الحغبير يزور مراكز تجارية في برلين ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

13:55

تزوير أرقام الشاصي.. أسلوب جديد للاحتيال في الحرة

12:48

راصد: 1.4٪ من أسئلة النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية

12:37

جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

12:29

الرئيس الفسطيني يناشد العالم لإدخال المساعدات إلى غزة ووقف الحرب

12:15

انخفاض إنتاج الأردن للعسل بنسبة 17% خلال 2023

12:00

هل ينهي استحداث حدائق مؤهلة تداعيات التنزه العشوائي في عجلون؟

11:52

تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا

11:49

المفوضية تحذر من محاولات احتيال على اللاجئين في الأردن

11:39

مشادة كلامية لنجم شهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان

وفيات
وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى