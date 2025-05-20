المجالي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

وطنا اليوم:أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان وأمين عام رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.