جامعة فيلادلفيا تنظّم يومها الهندسي التاسع عشر تحت عنوان “التطبيقات الهندسية وتحديات الذكاء الاصطناعي: واقع وطموح”

وطنا اليوم:نظّمت كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا، بالتعاون مع مجموعة بسطامي وصاحب، ومعهد تدريب المدربين، وجمعية الطاقة الأمريكية (AEE)، وشركة SHARE AL، ووحدة الذكاء الاصطناعي/إدارة المخاطر في البنك العربي، يومها الهندسي التاسع عشر، بعنوان “التطبيقات الهندسية وتحديات الذكاء الاصطناعي: واقع وطموح”، وذلك ضمن احتفالات الجامعة بعيد الاستقلال، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، إلى جانب عدد من عمداء الكليات، ورؤساء الأقسام الأكاديمية، ومدراء الدوائر الإدارية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد كبير من الطلبة و نخبة من المتحدثين والخبراء في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي

وتضمّن اليوم الهندسي جلسات علمية متخصصة ناقشت أبرز تطبيقات وتحديات الذكاء الاصطناعي في المجالات الهندسية، من خلال محاضرات قدّمها خبراء في المجال ومنها؛ الذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة بين الفرص و التحديات قدمها م. سامر زوايدة، الذكاء الاصطناعي في الهندسة: الأسس و التطبيقات قدمتها د. رشا عبيدات، استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل شبكات الطائرات بدون طيار تعمل بشكل اذكى قدمها د. جودت الكساسبة، استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الامراض قدمها د.علي الراميني، الذكاء الاصطناعي والوظائف قدمتها م. يارا الشرع، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير سيارات BYD قدمتها شركة بسطامي و صاحب، كما تم تسليط الضوء على تجارب حقيقية وقصص نجاح متميزة لطلبة الكلية، ممن طوروا مشاريع تطبيقية وتقنية ذات أثر مباشر في الواقع الصناعي.

وتخلّل اليوم الهندسي فقرة فنية تراثية وطنية تغنّت بالوطن بمناسبة عيد الاستقلال، قدّمتها فرقة كورال النشاط الموسيقي التابعة لعمادة شؤون الطلبة، بإشراف مشرفة ومدربة النشاط الموسيقي رولا نصر، حيث أضفت الفرقة أجواءً مميزة من الفرح والحماس، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، إلى جانب افتتاح معرض مشاريع التخرج، الذي عرض فيه طلبة الكلية حلولًا هندسية مبتكرة عكست مهاراتهم الإبداعية وقدرتهم على توظيف المعرفة النظرية في معالجة التحديات الواقعية، مما نال إعجاب الزوار وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأكّد عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور منذر عبيد، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد فرع من فروع المعرفة، بل أصبح محركًا رئيسيًا للتغيير في مختلف مجالات الهندسة، وان الكلية تحرص على أن تكون جزءًا فاعلًا في هذا التحول العالمي من خلال بيئة تعليمية وبحثية تحفز على التفكير النقدي، وتُشجع على العمل التكاملي، وتمكّن طلبة تخصصات الهندسة من الانفتاح على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال الحيوي

وفي الختام ، كرم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح الشركات والمؤسسات المشاركة، والمتحدثين الضيوف، من خلال توزيع الدروع التقديرية، تقديرًا لمساهماتهم العلمية ودعمهم المتواصل للأنشطة الأكاديمية، كما تم توزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين والمشاركين في مشاريع التخرج، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم المتميزة.