تصريحات غولان تثير غضب الحكومة والمعارضة: إسرائيل تقتل الأطفال كهواية

وطنا اليوم:أثارت تصريحات زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، ردود فعل غاضبة داخل الحكومة والمعارضة، إذ اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر كلامه بأنه “لا يُغتفر” ويغذي معاداة السامية.

كذلك، اتهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، غولان بالإدلاء بافتراءات دموية معادية لإسرائيل.

أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فصرح بأن “من شبّه إسرائيل بالنازية ويشوه سمعتها وجيشها خلال الحرب يجب نبذه”، في إشارة إلى مواقف سابقة لغولان.

كما وصف وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومي كرعي، غولان بأنه “إرهابي”، واتهمه بمحاولة عرقلة تحقيق أهداف الحرب وتهديد أمن الجنود الإسرائيليين.

من جهته، دعا زعيم حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس غولان إلى التراجع والاعتذار لمقاتلي الجيش الإسرائيلي، معتبرا تصريحاته متطرفة وكاذبة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت: “أدين كلام يائير غولان، ومن يقتل الأطفال هي حماس فقط”، في محاولة لتبرئة الجيش الإسرائيلي من جرائم الحرب المتواصلة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشن رئيس حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي، يائير جولان، هجوما شديدا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إنها تقتل الأطفال كهواية، مشيرا إلى أن تل أبيب ستصبح منبوذة بين الأمم.

واتهم جولان، بلاده بـ “قتل الأطفال كهواية”، وذلك في مقابلة أجراها مع إذاعة “كان بيت” الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن السياسي المعارض اليساري القول، إن “إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل – إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة. والدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان”.

وأضاف جولان أن “هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ”.

وصعد غولان هجومه على الحكومة الإسرائيلية -أمس الإثنين- واصفا إياها بـ”العاجزة” و”المليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم”، وشدد على أنها “تشكل خطرا على وجود إسرائيل”.

وقال غولان إن البلاد تسير نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إنها باتت تفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، في وقت تتقدم فيه المنطقة إلى الأمام بينما تبقى إسرائيل “عالقة وتتحمل وحدها التبعات”.

وأضاف أن إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات “ضرورة ملحة”.

وسبق أن اتهم غولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض أي تسوية للحرب في غزة، قائلا إن الحكومة تهدر الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة، مما يجعل إسرائيل مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت إلى الآن ما يزيد على 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.