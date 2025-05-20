الحاج توفيق: حريصون على استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعمها

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، سبل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين الشقيقين.

وشددا خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع عشر بالعاصمة برلين، على ضرورة الارتقاء بعلاقات الأردن ومصر التجارية والاستثمارية لمستوى الشراكة، في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة وعلاقات تاريخيّة متينة وراسخة.

وحسب بيان، لغرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، أكد الوزير المصري حرص بلاده التام، على دعم وتشجيع القطاع الخاص على التعاون، والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى البلدين الشقيقين، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وشراكات تجارية تخدم مصالحهما العليا.

وشدد المهندس الخطيب على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص لجهة توسيع الأعمال والاستثمارات، وبما يسهم بتوليد فرص العمل، داعيا لمزيد من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وتكثيف اللقاءات والترويج للفرص الاستثمارية لديهما.

وأشار العين الحاج توفيق خلال اللقاء إلى أن الأردن يملك اليوم مسار اقتصادي واضح يتمثل في رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، واستقطاب استثمارات خارجية للمملكة.

وأكد أن المملكة حريصة على استقطاب المزيد من الاستثمارات لا سيما العربية، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرا لأهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتجويد بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة

ولفت إلى ارتباط الأردن ومصر بالعديد من مشروعات الشراكة الإقليمية،لزيادة التعاون والتكامل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة.

كما أشار إلى الشراكة الثلاثية التي تجمع الأردن والعراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بين البلدان الثلاث من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما البنى التحتية والطاقة والنقل والربط الكهربائي وبما يحقق المصالح المشتركة، والوصول للتكامل الاقتصادي.

وأكد العين الحاج توفيق حرص غرفة تجارة الأردن على تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة الاستثمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين.

وحضر اللقاء أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محمد المصري.