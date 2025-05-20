توقع ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة خلال العيد

وطنا اليوم:توقع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة خلال الأيام المقبلة إلى 70 – 80%، تزامنا مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وعودة المغتربين وصرف رواتب الموظفين.

وقال عكوبة الثلاثاء، إن نسبة إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية خلال الفترة الحالية لا تتجاوز 30%، متوقعا ارتفاعها خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 70 – 80%.

وأضاف عكوبة أن النشاط الذي يشهده قطاع تأجير السيارات السياحية خلال عطلة الأعياد “آني ولأيام معدودة”، وتعود الحركة إلى طبيعتها التي تتراوح بين 20 إلى 30% نظرا لاعتماد السياح بشكل أكبر على رحلات المجموعات السياحية عبر الحافلات.

وبين أن الطلب على المركبات السياحية في مواسم الأعياد الماضية “كان أفضل من الموسم الحالي”، لاعتماد السياح على المجموعات السياحية وتنقلهم عبر حافلات النقل السياحي كونها “أقل تكلفة من السياحة المنفردة الذي يعتمد عليها أصحاب مكاتب تأجير المركبات”.

وأشار إلى أن “السيارات الخصوصية (ذات النمرة البيضاء) التي تعمل في القطاع بدون ضوابط وتراخيص وبأسعار تفضيلية عن السيارات السياحية المرخصة أصبحت منافسًا قويا للقطاع الذي يعاني منذ جائحة كورونا من أزمة مالية خانقة دفعت بالكثير من العاملين فيه إلى عجزهم عن ترخيص مركباتهم ومكاتبهم وهم متعثرون ومنتظرون قرارات حكومية عاجلة تنعش القطاع مثل تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم والتراخيص”.

وفي السياق ذاته، قال عكوبة إن مستوى أسعار تأجير السيارات يبدأ من 15 دينارا حسب نوع السيارة وسنة تصنيعها (الموديل)، مؤكدا أن المستأجرين يفضلون السيارة ذات المحرك الصغير ذات الاستهلاك الاقتصادي للمحروقات.

وأوضح عكوبة أن عدد المكاتب المرخصة في الأردن يبلغ حاليا 192 مكتبا، تضم 10300 مركبة سياحية، وفقا لعكوبة انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى 400 مليون دينار، بسبب الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية، رغم القيمة المضافة لهذا القطاع والتي تقدر بنحو 90 ميلون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي.