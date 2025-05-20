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الصفدي يترأس وفدًا وزاريًا لعقد مباحثات موسعة في دمشق

20 مايو 2025
الصفدي يترأس وفدًا وزاريًا لعقد مباحثات موسعة في دمشق

وطنا اليوم:بدأ، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى دمشق، يترأس خلالها وفدا وزاريا.
ويضم الوفد، وزير المياه والري رائد أبو السعود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزيرة النقل وسام التهتموني.
ويعقد الوفد مباحثات موسّعة مع نظرائهم السوريين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير النقل يعرب بدر.


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