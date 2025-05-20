قطر: سلوك إسرائيل العدواني في غزة يقوّض كل فرصة ممكنة للسلام

وطنا اليوم:اعتبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن تصعيد إسرائيل لعملياتها في قطاع غزة هو سلوك “عدواني” يؤدي إلى تقويض جهود السلام في القطاع بعد إفراج حركة حماس عن المحتجز عيدان ألكسندر.

وقال آل ثاني في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة إنه “عندما أُطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا”، مضيفا أن “هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام”.