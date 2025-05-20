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تحذيرات من نزلات البرد بسبب اختلاف الحرارة بين الليل والنهار في المملكة

20 مايو 2025
تحذيرات من نزلات البرد بسبب اختلاف الحرارة بين الليل والنهار في المملكة

وطنا اليوم:نبّه المختصون في “طقس العرب” من الفوارق الحرارية الكبيرة بين النهار والليل، والتي قد ترفع من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، خاصة في ساعات الفجر والصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء الملابس الدافئة، خصوصاً لمن يخرج في هذه الأوقات.
وتوقعت النشرات أن تكون الأجواء يوم الثلاثاء دافئة وربيعية في المناطق الجبلية، بينما تكون حارة نسبياً في بقية المناطق، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو درجتين مئويتين.


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