جماعة الحوثي تعلن حظراً بحرياً على ميناء حيفا

وطنا اليوم:أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الاثنين، فرض “حظر بحري” على ميناء حيفا الإسرائيلي، ردا على استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وقال الحوثيون في بيان إنّهم قرروا “تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحريّ على ميناء حيفا”، محذرين “كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأنّ الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف”.

والأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب بصاروخين باليستيين.

ويواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل؛ تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في حين وافقوا على إنهاء الهجمات على السفن الأميركية.

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارة في السادس من أيار ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة أشخاص عدة.