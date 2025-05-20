أبو السمن ونمروقة يزوران مشروع صيانة السكن الوظيفي لموظفي الخارجية

وطنا اليوم:قام وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، بزيارة ميدانية اليوم، إلى موقع مشروع صيانة مباني السكن الوظيفي التابع لموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للوقوف على طبيعة العمل و مراحل التنفيذ وأبرز المعيقات والتحديات.

واطّلع الوزيران خلال الزيارة على مجمل الأعمال المخطط تنفيذها، والتي تشمل أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، والتطوير المدني والمعماري، بالإضافة إلىأعمال الكهروميكانيك، بهدف تحسين بيئة السكن وتوفير ظروف معيشية مناسبة للموظفين.

وأكد أبو السمن على ضرورة إنجاز وثائق العطاء بشكل عاجل تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي مطلع شهر تموز المقبل، مع التزام الجهات المنفذة بإتمام المشروع قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء.

من جانبها، أشادت نمروقة بالجهود المشتركة بين الوزارتين، مشددةً على أهمية المشروع في تعزيز استقرار الموظفين وأسرهم، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي.

يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسكن الوظيفي، بما يلبي احتياجات العاملين في المؤسسات الحكومية الحيوية