سموتريتش: احتلال 75% من غزة سيؤدي إلى انهيار حماس

وطنا اليوم:قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في محادثات خاصة نقلتها صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن السيطرة على 75% من قطاع غزة وفرض ضغط عسكري متواصل ومكثف على حركة حماس، سيؤدي إلى انهيارها.

وشدد سموتريتش على أن السيطرة على الجزء الأكبر من القطاع ستتيح قطع خطوط الإمداد والتمويل عن الحركة، ما سيُضعف قدراتها التنظيمية والعسكرية بشكل كبير. وأضاف أن استمرار الضغط العسكري، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات البرية، سيؤدي إلى تآكل معنويات عناصر حماس وربما إلى تفككها أو استسلامها.

واعتبر أن هذه الاستراتيجية تمثل مسارًا حاسمًا للقضاء على ما وصفه بـ”التهديد الذي تمثله حماس”، لكنها تتطلب التزامًا طويل الأمد وجهودًا عسكرية مكثفة.

وفي ما يتعلق بملف المحتجزين، قال سموتريتش إنه “لا يوجد أي تغيير حتى الآن”، مشيرًا إلى أن حماس تشترط وقف الحرب كجزء من صفقة التبادل.

ونقلت الصحيفة العبرية عن سموتريتش أن جيش الاحتلال سيقوم بتسوية المنطقة الواقعة بين محوري موراج وفيلادلفيا، مشيرًا إلى أن شركات أمريكية ستدخل لاحقًا لتوزيع المواد الغذائية هناك.

وفي السياق ذاته، أكد سموتريتش أن الإدارة الأمريكية لم تغيّر موقفها، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يزال يدعم “خطة الهجرة” ويؤيدهم في ملف غزة.

وفي مؤشر جديد على احتدام الخلافات داخل حكومة الاحتلال، هاجم سموتريتش وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفًا إياه بـ”المجرم”، مضيفًا: “لا يجوز له تسريب معلومات من مجلس الوزراء”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تشن قوات الاحتلال غارات مكثفة أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع