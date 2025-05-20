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رحيل الفنانة السورية فدوى محسن عن عمر ناهز 82 عامًا

دقيقة واحدة ago
رحيل الفنانة السورية فدوى محسن عن عمر ناهز 82 عامًا

وطنا اليوم:في خبر هز الوسط الفني والجمهور، غيّب الموت الفنانة السورية القديرة فدوى محسن عن عمر ناهز 82 عامًا، تاركة خلفها إرثًا فنيًا غنيًا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.
ونعى فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين الراحلة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، مشيرًا إلى أن موعد التشييع والعزاء سيُعلن لاحقًا.
وُلدت فدوى محسن في مدينة دير الزور في 20 أكتوبر عام 1942، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1992 من خلال مسلسل “طرابيش”، الذي شكل انطلاقتها نحو عالم الدراما، حيث تألقت في أعمال تركت أثرًا واسعًا لدى الجمهور العربي.
ومن أبرز محطاتها الفنية، مشاركتها في مسلسل “باب الحارة” حيث أدت دور “أم إبراهيم”، إلى جانب أعمال درامية أخرى مثل “ما ملكت أيمانكم”، و”قلوب صغيرة”، و”أبناء القهر” الذي عُرض عام 2009.
وعلى صعيد السينما، ظهرت الراحلة في أفلام مهمة من بينها “أمينة” عام 2018، و”رد القضاء – سجن حلب” عام 2016، كما أبدعت على خشبة المسرح في أعمال بارزة خلال السبعينات والثمانينات مثل “الملك لير” و”الزير سالم”.
رحم الله الفنانة فدوى محسن، التي ستبقى بصمتها حاضرة في ذاكرة الدراما السورية والعربية.


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