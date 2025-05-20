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الأردن يعزي مصر بضحايا سقوط طائرة تابعة لقواتها الجوية

دقيقة واحدة ago
الأردن يعزي مصر بضحايا سقوط طائرة تابعة لقواتها الجوية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، جراء سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء نشاط تدريبي، ما أسفر عن ارتقاء طاقمها.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا.


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