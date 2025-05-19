بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

جماعة الحوثي تعلن “حظرا بحريا” على ميناء حيفا الإسرائيلي

45 ثانية ago
جماعة الحوثي تعلن “حظرا بحريا” على ميناء حيفا الإسرائيلي

وطنا اليوم_أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الاثنين فرض “حظر بحري” على ميناء حيفا الإسرائيلي، ردا على استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة.

 

والأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة.

 

وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب بصاروخين باليستيين.

 

ويواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في حين وافقوا على إنهاء الهجمات على السفن الأميركية.

 

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارة في السادس من أيار ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة أشخاص عدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:30

الثقافة والجمهور

21:35

قادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة

20:45

جمعية بيئتي للتنمية المستدامة تستنكر قتل وتسميم الكلاب الضالة

20:28

تهنئة للأستاذ زكي أمجد وشاح بمناسبة تكليفه بمهام مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لمؤسسة فرسان التغيير

20:27

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد بعقوبات على إسرائيل إذا استمر الهجوم على غزة

20:22

بعد مكالمة لمدة ساعتين مع ترمب .. بوتين: مستعدون لمذكرة تفاهم مع أوكرانيا تشمل وقف النار

20:01

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

19:34

تدشين منشأة نقل آلي ورقمي للشحن الجوي في مطار الملكة علياء

19:31

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية

19:28

أورنج الأردن تعقد شراكة مع النجمين الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات

19:25

“فرصة”.. يوم وظيفي في زي بمبادرة من النائب رانيا أبو رمان لتوفير فرص عمل للشباب

19:23

صندوق الزكاة: 100 ألف دينار لتسديد ديون غارمات ومبادرات إنسانية قبيل العيد

وفيات
وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالىوفيات الأحد 18-5-2025وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025