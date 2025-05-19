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تهنئة للأستاذ زكي أمجد وشاح بمناسبة تكليفه بمهام مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لمؤسسة فرسان التغيير

4 ساعات ago
تهنئة للأستاذ زكي أمجد وشاح بمناسبة تكليفه بمهام مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لمؤسسة فرسان التغيير

وطنا اليوم:تم مؤخرًا تكليف الأستاذ زكي أمجد وشاح بمهام مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لدى مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، إلى جانب تسلمه مسؤولية رئاسة لجنة العلاقات العامة لـقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، التي من المقرر انعقادها خلال شهر أيلول القادم، على هامش فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي”، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

ويُعرف الأستاذ وشاح بخبرته المتميزة وكفاءته العالية في مجالات العلاقات العامة، الاتصال المؤسسي، والتنسيق الإعلامي، حيث يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا في تطوير استراتيجيات الاتصال، وبناء الشراكات، وتعزيز الصورة المؤسسية للجهات التي عمل معها.

يأتي هذا التكليف في وقت مفصلي تشهده الاستعدادات التنظيمية للقمة، التي يُتوقع أن تجمع أكثر من 2500 مشارك من مختلف الدول العربية، من قادة أعمال وخبراء وتقنيين وصنّاع قرار ومؤسسات إقليمية ودولية. ومن شأن هذا الدور أن يُسهم في دعم الحضور الإعلامي والدبلوماسي للقمة، وضمان تواصل فعّال مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يعكس مكانة الأردن كمنصة إقليمية للابتكار والتحول الرقمي


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