قضية الشهيد الدلابيح .. الإعدام للمتهم الرئيسي وأحكام مختلفة بالسجن لآخرين

وطنا اليوم:أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، أحكامًا بحق المتهمين في قضية استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح، الذي قُتل برصاصة في الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان في كانون الأول 2022.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم الأول، والحكم بالسجن لمدة 20 عاما على 3 متهمين، و10 سنوات على متهمين اثنين، و9 سنوات على متهم واحد. كما قررت تبرئة أحد المتهمين من التهم المسندة إليه، مع إدانته بجريمة عدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة، والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

واسندت للمتهمين تهم

– القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس

– الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع

– حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن

– القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس

– القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع

– الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن

– الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن

– المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع

يشار إلى أن العميد الدلابيح كان يشغل منصب نائب مدير شرطة محافظة معان، وقد استشهد أثناء أداء واجبه في التعامل مع أعمال الشغب. كما استشهد 3 من زملائه خلال مداهمة لاحقة للمشتبه بهم.

ووفقا لبيان للأمن العام في تموز 2023، أن معظم أعضاء الخلية ألقي القبض عليهم وأحيلوا لمحكمة أمن الدولة باستثناء شقيقين اثنين تواريا عن الأنظار، الأول قتل خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة برفقة شقيقه، وآخر فر من مركز إصلاح وتأهيل.