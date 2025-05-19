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الحكومة تحدث الأنظمة الإلكترونية لوزارة الصحة ومؤسسات أخرى

19 مايو 2025
الحكومة تحدث الأنظمة الإلكترونية لوزارة الصحة ومؤسسات أخرى

وطنا اليوم:أنجزت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عملية ترقية وتحديث الأنظمة الحكومية العاملة على برمجيات أوراكل، ونقلها بنجاح إلى منصة الحوسبة السحابية الحكومية لكل من وزارة العمل، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ودائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، تعمل الوزارة حاليًا على استكمال أعمال التحديث والترحيل لعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى، منها وزارة الصحة، ودائرة العطاءات الحكومية، والمجلس القضائي الأردني، ومجلس النواب، ودائرة قاضي القضاة، على أن يتم الانتهاء منها وإطلاقها قريبًا.
وأكّدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية الرقمية في القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزية المؤسسات العامة لتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة وآمنة، تسهم في رفع الكفاءة وتحسين تجربة المواطنين والمستخدمين.


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